Мир Мы не хотим мести: в Европе сделали мощное заявление о виновниках катастрофы MH17

2020-03-08 11:00 150

 

Родственники пассажиров, погибших в сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском Boeing MH17, хотят знать всех ответственных за катастрофу.

Об этом сообщает "Hromadse".

Журналисты пообщались с родственниками жертв и спросили у них, чего они ждут от судебного процесса, который начнется 9 марта.

У Пита Плуга, главы Фонда МН17, в катастрофе погибли брат, жена брата и племянники. Он рассказал, что очень хотел бы попасть на место катастрофы.

"Мы бы очень хотели попасть на место авиакатастрофы, но наша власть убеждает нас, что это очень опасно. Мы очень хотим, чтобы люди в Украине знали это - что мы хотим туда приехать, поговорить с теми, кто все это видел, побыть там", - сказал Плуг.

Он добавил, что родственники погибших хотят знать всех ответственных - от тех, кто нажимал кнопку, и до тех, кто был высшим руководством.

Как говорит Плуг, родственники не заинтересованы в том, чтобы за решетку посадили "этих четверых" (Игорь Гиркин-Стрелков, Сергей "Хмурый" Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко - ред.).

"Мы же понимаем, что этого не произойдет. Мы видим их фотографии из России, где им хорошо живется: они курят сигары и пьют виски. Мы хотим, чтобы в суде было представлено достаточно доказательств для того, чтобы суд вынес вердикт. Я могу очень злиться из-за того, что виновные не окажутся за решеткой, но это не очень мне поможет. Мы не хотим мести, мы хотим, чтобы такое никогда не повторилось", - говорит Пит Плуг.

Антон Конте - член Фонда МН17. В катастрофе малазийского боинга он потерял сына, невестку и внука.

"5 лет назад дал себе слово, что я доведу это дело до конца. Наконец я могу сказать, что в понедельник наступит момент, когда я к этому наконец приближусь", - сказал Конте.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Водителей ожидают новые штрафы: официальное заявление

2020-03-07 12:00 675

Премьер Гончарук заявил, что заявление об отставке не писал

2020-03-02 12:00 579

В мире стремительно растет число зараженных коронавирусом: ВОЗ сделала срочное заявление

2020-03-01 14:00 3333

Следствие засекретило личности свидетелей по делу о крушении Boeing на Донбассе

2020-02-27 08:40 693

Еще новости в разделе "Мир"

В Италии глава Демократической партии заразился коронавирусом

2020-03-08 12:00 87

Мы не хотим мести: в Европе сделали мощное заявление о виновниках катастрофы MH17

2020-03-08 11:00 150

Число зараженных COVID-19 превысило 104 тыс. − СМИ

2020-03-08 10:00 201

Турция получит поддержку, если перестанет шантажировать ЕС мигрантами, - Еврокомиссар

2020-03-07 12:30 693
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В Италии глава Демократической партии заразился коронавирусом 2020-03-08 12:00 87
Мы не хотим мести: в Европе сделали мощное заявление о виновниках катастрофы MH17 2020-03-08 11:00 150
Число зараженных COVID-19 превысило 104 тыс. − СМИ 2020-03-08 10:00 201
Турция получит поддержку, если перестанет шантажировать ЕС мигрантами, - Еврокомиссар 2020-03-07 12:30 693

Лента

13:00 Зеленский: Новое правительство не зависит от олигархов
12:30 Экс-премьер-министр Гончарук подвел итоги своей работы на должности
12:00 В Италии глава Демократической партии заразился коронавирусом
11:30 В Украине глобальное потепление наступает быстрее, чем во всем мире
11:00 Мы не хотим мести: в Европе сделали мощное заявление о виновниках катастрофы MH17
10:30 В Черновицкой области озвучили результаты тестов на коронавирус у шести человек
10:00 Число зараженных COVID-19 превысило 104 тыс. − СМИ
15:00 Как уберечься от заражения коронавирусом: инфографика с важными советами
14:30 Коболев с громадной премией удивил своим цинизмом
видео 14:00 Жена первого в Украине пациента с коронавирусом заявила, что ему становится хуже