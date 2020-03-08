Украина В Украине глобальное потепление наступает быстрее, чем во всем мире

2020-03-08 11:30 108

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что в Украине наступает глобальное потепление быстрее, чем во всем остальном мире. Об этом сообщает пресс-служба обсерватории.

В частности, метеорологи подчеркивают, что в Украине метеорологической зимы не было.

Средняя температура за сезон составила +2 градуса. Она превышает климатическую норму на 6 градусов. Это подтверждает, что глобальное потепление в Украине, к сожалению, идет быстрее, чем в целом в мире", - подчеркивают в обсерватории.

Кроме того, по данным Службы изменений климата Коперника, в период между декабрем прошлого года и февралем 2020 года температура в мире на 3,4 градуса превышала средние температурные показатели в период 1981-2010 годов.

Также указано, что эта зима оказалась на 1,4 градуса теплее, чем зима 2015-2016 годов, которой принадлежал предыдущий температурный рекорд.

В обсерватории добавили, что ночь на пятницу в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет.

"Вести" также писали, что, согласно отчету Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, более четверти песчаных пляжей в мире могут оказаться под водой в результате глобального потепления до конца XXI века. Так, эксперты прогнозируют, что через 30 лет эрозия уничтожит 13,6% песчаных береговых линий - это 36 тысяч километров пляжей.

Напомним, к концу столетия из-за глобального потепления лето станет жарче, а число сильных гроз и дней с безветренной погодой увеличится. Отмечалось, что глобальное потепление спровоцирует рост смертности.