Мир Коронавирусом заражены более 110 тыс человек, 60 тысяч - выздоровели

2020-03-09 08:41 39

По данным ВОЗ, количество случаев заражения в мире увеличилось до 110 034. При этом за прошедшие 24 часа зарегистрированы 3 610 новых зараженных и 71 летальный исход.

О таких цифрах свидетельствуют данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

В пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (80 699)

Южная Корея (7 314)

Иран (6 566)

Италия (5 883)

Германия (951)

В то же время, Сегодня быстро растет число заразившихся в США. По данным ЦКЗ  общее число инфицированных в штатах достигло 512. В этот список включены граждане Соединенных Штатов, эвакуированные из китайского города Ухань, а также с круизного лайнера Diamond Princess. Еще 21 инфицированный находится на борту корабля Grand Princess, который получил разрешение пришвартоваться в воскресенье в порту Окленда, штат Калифорния. Всего случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 33 штатах.

 

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное названиеCOVID-19. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли - 3797 человек. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Власти штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса Covid-19

2020-03-08 14:00 492

Трамп сравнил свой разговор с Зеленским с проверкой на коронавирус Covid-19

2020-03-08 13:30 507

В Италии глава Демократической партии заразился коронавирусом

2020-03-08 12:00 519

В Черновицкой области озвучили результаты тестов на коронавирус у шести человек

2020-03-08 10:30 450

Еще новости в разделе "Мир"

Коронавирусом заражены более 110 тыс человек, 60 тысяч - выздоровели

2020-03-09 08:41 39

Из-за ливня в Бразилии погибло свыше 40 человек

2020-03-08 15:00 603

Турция закрыла путь для беженцев в Европу через Эгейское море

2020-03-08 14:30 486

Власти штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса Covid-19

2020-03-08 14:00 492
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Коронавирусом заражены более 110 тыс человек, 60 тысяч - выздоровели 2020-03-09 08:41 39
Из-за ливня в Бразилии погибло свыше 40 человек 2020-03-08 15:00 603
Турция закрыла путь для беженцев в Европу через Эгейское море 2020-03-08 14:30 486
Власти штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса Covid-19 2020-03-08 14:00 492

Лента

08:41 Коронавирусом заражены более 110 тыс человек, 60 тысяч - выздоровели
08:12 В транспорте Киева вводят QR-билет - где купить, как сэкономить
15:00 Из-за ливня в Бразилии погибло свыше 40 человек
14:30 Турция закрыла путь для беженцев в Европу через Эгейское море
видео 14:02 В Киеве состоялся Марш за права женщин
14:00 Власти штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса Covid-19
13:30 Трамп сравнил свой разговор с Зеленским с проверкой на коронавирус Covid-19
13:00 Зеленский: Новое правительство не зависит от олигархов
12:30 Экс-премьер-министр Гончарук подвел итоги своей работы на должности
12:00 В Италии глава Демократической партии заразился коронавирусом