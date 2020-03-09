Мир Коронавирусом заражены более 110 тыс человек, 60 тысяч - выздоровели

2020-03-09 08:41 39

По данным ВОЗ, количество случаев заражения в мире увеличилось до 110 034. При этом за прошедшие 24 часа зарегистрированы 3 610 новых зараженных и 71 летальный исход.

О таких цифрах свидетельствуют данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

В пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (80 699)

Южная Корея (7 314)

Иран (6 566)

Италия (5 883)

Германия (951)

В то же время, Сегодня быстро растет число заразившихся в США. По данным ЦКЗ общее число инфицированных в штатах достигло 512. В этот список включены граждане Соединенных Штатов, эвакуированные из китайского города Ухань, а также с круизного лайнера Diamond Princess. Еще 21 инфицированный находится на борту корабля Grand Princess, который получил разрешение пришвартоваться в воскресенье в порту Окленда, штат Калифорния. Всего случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 33 штатах.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное названиеCOVID-19. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли - 3797 человек. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.