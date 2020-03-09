Мир COVID-19 в ЕС: Германия и Франция срочно отменяют массовые мероприятия

2020-03-10 09:13 210

Из-за распространения коронавируса власти Германии и Франции могут отменить массовые мероприятия. 

“После многочисленных обсуждений с ответственными лицами я настоятельно призываю вас отменить мероприятия с участием более 1000 участников до дальнейшего уведомления", - заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Больше всего из-за этого ограничения могут пострадать футбольные клубы. Председатель правления немецкой футбольной лиги DFL (Deutsche Fußball Liga) Кристиан Зайферт отметил, что здоровье населения, а следовательно, всех футбольных фанатов имеет "первоочередной приоритет". Потому не исключено, что матчи могут быть проведены при пустых трибунах. Для определения победителей и участников международных соревнований сезон должен проводиться так, как планировалось до середины мая, сообщил Зайферт.

Вместе с тем, во Франции на фоне распространения коронавируса запретили мероприятия с количеством участников свыше тысячи человек, сообщает телеканал BFM.

"Все собрания более 1000 участников теперь запрещены", - сообщил министр здравоохранения Оливье Веран по итогам заседания Совета по обороне и национальной безопасности.

В настоящий момент в стране действует запрет на публичные собрания, рассчитанные более чем на пять тысяч участников.

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