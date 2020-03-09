Украина Продажи электромобилей в Украине за месяц выросли на 67%

2020-03-10 14:14 204

В феврале 2020 года украинцы поставили на учет 623 легковых электромобиля, что на 67% больше, чем в феврале прошлого года.

По данным Укравтопрома, с учетом коммерческих авто, всего зарегистрировано 663 электромобиля, однако только 29 из них были новыми.

Также сообщается, что в январе текущего года первичные регистрации электромобилей выросли на треть, до 587 единиц, а доля новых машин составила 6%.

Самым популярным электрокаром на украинском рынке продолжает оставаться Nissan Leaf - в феврале украинскую прописку получили 252 авто этой модели. На втором месте Tesla Model S (57 авто), а третья позиция у Tesla Model 3 (56 авто). Из 40 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 38 единиц были Renault Kangoo Z.E.

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