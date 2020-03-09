Мир Совет ЕС ограничивает работу из-за коронавируса

2020-03-09 16:30 219

 

В структурах Евросоюза коронавирус обнаружили уже у двух чиновников, также заболел сотрудник офиса НАТО.

Совет Европейского союза ограничивает работу в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС в понедельник, 9 марта.

 "Число заседаний Совета, его подготовительных органов и рабочих групп будет сокращено. Решения о том, какие заседания проводить, будут приниматься председателем на регулярной основе", - говорится в сообщении.

Кроме того, число делегаций, участвующих в заседаниях, также будет ограничено. "Все группы посетителей и несущественные тренинги будут приостановлены. Сотрудникам Совета рекомендуется ограничить, насколько это возможно, внутренние встречи и продолжать скрупулезно соблюдать рекомендуемые гигиенические меры", - говорится в документе.

Также обновлен перечень мест, в отношении которых действуют ограничения на поездки сотрудников евроинститута, с учетом последних решений итальянских властей.

Как пишет Reuters, среди персонала управленческих структур Евросоюза обнаружен второй случай заражения коронавирусом.

“Второй случай коронавируса был обнаружен в Совете Европейского Союза в Брюсселе на прошлой неделе. Этот человек присутствовал на встрече послов 27 государств-членов 2 марта. Все районы, где он находился, были опечатаны и тщательно продезинфицированы”, - говорится в сообщении.

46 сотрудников Совета ЕС попросили остаться дома и следить за своим здоровьем.

На прошлой неделе другой орган ЕС, Европейское оборонное агентство, сообщило о случае коронавируса среди своих сотрудников.

Стоит отметить, что коронавирус обнаружили и у сотрудника штаб-квартиры НАТО. которая находится в Брюсселе. Он был заражен во время визита на север Италии. Заболевший лечится дома, все его сослуживцы, которые могли контактировать с заболевшим, также помещены на домашний карантин.

По последним данным, коронавирус зафиксирован в 101 стране, в том числе один случай в Украине. Количество больных коронавирусом превысило 110 тысяч человек, около 62 тысяч из которых вылечились, почти 3800 - умерли.

 

 

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