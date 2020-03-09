Мир Акции рухнули вслед за рублем, Россия может не оправиться: детали черного понедельника Путина

2020-03-09 19:00 501

Падение цен на нефть привело к обвалу мировых рынков

Как стало известно, после рекордного с 1991 года снижения цен на нефть по всему миру обвалились ведущие индексы, сообщает «РБК-Украина».

В понедельник, 9 марта, по всему миру наблюдается падение котировок. Так, промышленный индекс Dow Jones упал на 6,91%. Падение произошло буквально в первые минуты после открытия рынка. Индекс S&P 500, который учитывает показатели 500 крупнейших американских компаний, упал на 6,67%, а индекс электронной биржи Nasdaq упал на 7,18%

Отметим, что из-за такого масштабного падения в США были остановлены торги.

Вслед за американским рынком обвалились азиатские фондовые рынки. Падение на токийских и гонгконгских рынках составило от 3 до 5%.

Европейские биржи тоже пострадали. Так, немецкий индекс DAX упал на 8,09%, а акции Deutsche Bank и Adidas потеряли более 12%. Французские компании просели в цене на 6,3%, итальянские – на 4,95%. Отметим, что наибольшее падение в Европе показал индекс Лондонской биржи FTSE 100, который включает 100 крупнейших британских компаний. Он просел на 8,54%.

Показательно, что больше всего во время открытия Лондонской биржи пострадали акции российских компаний. Они потеряли в цене от 20 до 25,6%. Речь идет о ценных бумагах «Сбербанка», «Газпрома», «Лукойла» и других.

Добавим, что рынки Африки тоже пострадали. Ключевой индекс египетской биржи упал почти на 8%.

Эксперты считают, что обвал мировых рынков произошел из-за обвала мировых цен на нефть. Именно это резкое падение взбудоражило мировые фондовые рынки.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе были фактически сорваны переговоры нефтяного картеля ОПЕК и России. Предполагалось, что ведущие производители нефти договорятся о сокращении добычи, но этого не произошло.