Мир Акции рухнули вслед за рублем, Россия может не оправиться: детали черного понедельника Путина

2020-03-09 19:00 501

 

Падение цен на нефть привело к обвалу мировых рынков

Как стало известно, после рекордного с 1991 года снижения цен на нефть по всему миру обвалились ведущие индексы, сообщает «РБК-Украина».

В понедельник, 9 марта, по всему миру наблюдается падение котировок. Так, промышленный индекс Dow Jones упал на 6,91%. Падение произошло буквально в первые минуты после открытия рынка. Индекс S&P 500, который учитывает показатели 500 крупнейших американских компаний, упал на 6,67%, а индекс электронной биржи Nasdaq упал на 7,18%

Отметим, что из-за такого масштабного падения в США были остановлены торги.

Вслед за американским рынком обвалились азиатские фондовые рынки. Падение на токийских и гонгконгских рынках составило от 3 до 5%.

Европейские биржи тоже пострадали. Так, немецкий индекс DAX упал на 8,09%, а акции Deutsche Bank и Adidas потеряли более 12%. Французские компании просели в цене на 6,3%, итальянские – на 4,95%. Отметим, что наибольшее падение в Европе показал индекс Лондонской биржи FTSE 100, который включает 100 крупнейших британских компаний. Он просел на 8,54%.

Показательно, что больше всего во время открытия Лондонской биржи пострадали акции российских компаний. Они потеряли в цене от 20 до 25,6%. Речь идет о ценных бумагах «Сбербанка», «Газпрома», «Лукойла» и других.

Добавим, что рынки Африки тоже пострадали. Ключевой индекс египетской биржи упал почти на 8%.

 Эксперты считают, что обвал мировых рынков произошел из-за обвала мировых цен на нефть. Именно это резкое падение взбудоражило мировые фондовые рынки.
 
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе были фактически сорваны переговоры нефтяного картеля ОПЕК и России. Предполагалось, что ведущие производители нефти договорятся о сокращении добычи, но этого не произошло.
загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украинцам ужесточат правила въезда в Россию с 1 марта: что изменится

2020-03-01 11:30 927

Нужно будет закрыть границу: в Украине сделали тревожное заявление про коронавирус в России

2020-02-20 22:15 24489

Акции Boeing упали на фоне катастрофы украинского лайнера в Тегеране

2020-01-09 15:15 1221

Евросоюз высоко оценил новый контракт по газу Украина - Россия

2020-01-01 21:00 1371

Еще новости в разделе "Мир"

Акции рухнули вслед за рублем, Россия может не оправиться: детали черного понедельника Путина

2020-03-09 19:00 501

Олимпийский огонь из-за коронавируса зажгут без зрителей

2020-03-09 18:30 201

У работника Диснейленда в Париже подтвердили коронавирус

2020-03-09 17:00 291

Совет ЕС ограничивает работу из-за коронавируса

2020-03-09 16:30 219
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Акции рухнули вслед за рублем, Россия может не оправиться: детали черного понедельника Путина 2020-03-09 19:00 501
Олимпийский огонь из-за коронавируса зажгут без зрителей 2020-03-09 18:30 201
У работника Диснейленда в Париже подтвердили коронавирус 2020-03-09 17:00 291
Совет ЕС ограничивает работу из-за коронавируса 2020-03-09 16:30 219

Лента

21:00 В Украине резко обвалились долговые бумаги. Что будет с экономикой
20:30 Переговоры Украины с МВФ откладываются – Bloomberg
20:00 Коронавирус может быть опаснее для мужчин, чем для женщин
19:30 Пересчет пенсий в Украине: все изменится уже с 1 апреля, украинцев ошарашили новыми цифрами
19:00 Акции рухнули вслед за рублем, Россия может не оправиться: детали черного понедельника Путина
18:30 Олимпийский огонь из-за коронавируса зажгут без зрителей
18:00 МИД обратился к украинцам из-за эпидемии коронавируса
17:30 Шмыгаль утвердил новый план профилактики и борьбы с коронавирусом
17:00 У работника Диснейленда в Париже подтвердили коронавирус
16:30 Совет ЕС ограничивает работу из-за коронавируса