Украина Коронавирус может быть опаснее для мужчин, чем для женщин

2020-03-09 20:00 159

 

От коронавируса умерло 2,8% зараженных мужчин и 1,7% женщин.

Об этом свидетельствует статистика китайских Центров контроля заболеваний, передает Росбалт.

Более высокая смертность у мужчин наблюдается и относительно широкого диапазона инфекций, включая грипп. По мнению ученых, это частично может быть связано с тем, что состояние здоровья мужчин в среднем хуже, чем у женщин из-за образа жизни и вредных привычек вроде курения. Кроме того, иммунные системы мужчин и женщин по-разному реагируют на инфекцию. Как правило, женщины лучше вырабатывают антитела во время вакцинации против гриппа.

Также, по статистике, детей и подростков от коронавируса умерло 0,2%. Невысокий процент смертности среди детей эксперты объясняют тем, что они более защищены в начале вспышек — родители держат детей подальше от больных.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 102 тыс. человек, умерли свыше 3600. Вспышка инфекции произошла в конце прошлого года в китайском Ухане. Потом вирус стремительно начал распространяться за пределы КНР.

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