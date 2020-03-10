Мир Австралия подала в суд на Facebook из-за вмешательства в частную жизнь

2020-03-11 09:11 186

В Австралии уполномоченный правительства по вопросам информации подал иск в федеральный суд страны на компанию Facebook из-за нарушения закона о конфиденциальности. 

"Правительственный уполномоченный по вопросам информации подал иск против Facebook в федеральный суд, утверждая, что эта социальная сеть совершила серьезные и неоднократные вмешательства в частную жизнь вопреки закону Австралии о конфиденциальности", - сообщает пресс-служба правительства Австралии.

Личные данные австралийских пользователей Facebook были раскрыты программой This is Your Digital Life с иной целью, чем та, для которой официально собиралась информация. И это является нарушением закона о конфиденциальности 1988 года. Информация могла быть раскрыта для Cambridge Analytica и использована в политических целях и в интересах третьей стороны.

Уполномоченный также сообщил, что в 2014-2015 гг. 311 127 австралийских пользователей Facebook столкнулись с раскрытием их личных данных и нарушением приватности.

Еще одной претензией к Соцсети является то, что дизайн платформы не предоставил возможность пользователям контролировать способ раскрытия их данных.

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