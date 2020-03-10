Мир Коронавирус захватил все страны ЕС - зараженных нашли даже на Кипре

2020-03-10 13:45 441

На Кипре подтвердили первые два случая заражения коронавирусом. Это была последняя страна Евросоюза, где не был зафиксирован коронавирус.

Как сообщает Reuters, коронавирус обнаружили у вернувшегося из Британии 3 марта 64-летнего медицинского работника, который контактировал с пациентами до того, как сообщил о своих симптомах. Второй случай - это 25-летний мужчина, который вернулся из северной Италии. Глава Минздрава Кипра Костас Иоанну заявил, что медработник, у которого симптомы проявились 3 марта, сообщил властям только в воскресенье.

"Это осложняет работу министерства по отслеживанию контактов, которые у него были за последние пять дней", - сказал Иоанну.

Медработник работает в государственном медучреждении в столице Никосии. Кипрские СМИ пишут, что 64-летний врач работал в отделении кардиохирургии главного госпиталя Никосии, крупнейшего госучреждения здравоохранения на острове.

Теперь власти тесно сотрудничают с медработником, чтобы проследить за пациентами, членами семьи и другими медработниками, с которыми он, возможно, контактировал.

 

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