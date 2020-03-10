Мир Путин заявил, что может принять участие в выборах президента РФ, но с одним условием

2020-03-10 18:00 54

Президент России Владимир Путин может взять участие в следующих президентских выборах, если Конституционный суд одобрит предлагаемые изменения. Об этом он заявил, выступая в Государственной думе, передают РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, исключение из Конституции ограничение по количеству президентских сроков нецелесообразно.

"Второе предложение, по сути, означает снятие ограничений для любого человека, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно в ходе открытых и конкурентных выборов. И, разумеется, только в случае, если граждане поддержат это предложение…В принципе, этот вариант был бы возможен, если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить основному закону", - заявил Путин.

Напомним, согласно данным январского опроса "Левада-Центра", Путина на выборах президента готовы поддержать 38% россиян. Это самый низкий показатель поддержки главы РФ с 2014-го года. Тогда за Путина были готовы проголосовать 49% россиян

На сегодня продолжается четвертый президентский срок Путина в России. В марте 2018 года был избран с рекордными 76,69 % голосов.