Украина После новых температурных рекордов в Украине похолодает и пойдет снег

2020-03-10 19:30 546



Ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений

Ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"Температура под утро не опустилась ниже 6,8°, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1914 году, на 1,3°", - говорится в сообщении.

Еще один рекорд был установлен ночью 8 марта – температура не опустилась ниже 7° тепла, что на 2,2° выше, чем рекорд, установленный в 1906 году.

Как отметили в обсерватории, в целом температура первой декады марта превышает норму на 9,5° и соответствует климатической норме первой декады апреля.

Всего с начала марта в Киеве было установлено 7 температурных рекордов.

Однако уже в ближайшие сутки дневная температура в Украине несколько снизится. Согласно данным синоптиков Укргидрометцентра, ночью 11 марта в Украине, кроме юга, ожидается небольшой дождь, в Карпатах и Закарпатье умеренный дождь. На севере и в центре страны ночью и утром туман.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных и Винницкой областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-7° тепла, днем воздух прогреется до 8-13°. В Карпатах ночью 0-3° мороза, нем 2-4° тепла.

В Киеве ночью будет без осадков, туман, днем возможен небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11° выше ноля.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 11 марта в Киеве была зафиксирована в 1914 году и составила 16,9° тепла, самая низкая ночью – 20,3° мороза в 1898 году.

В четверг 12 марта ночью на севере и востоке страны, а также в Приазовье, днем – на западе возможен небольшой дождь, в Карпатах – с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°. В Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киеве ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° выше ноля, днем воздух прогреется до 13-15°.

Ранее "Вести.ua" сообщали, что по данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Украине наступает глобальное потепление быстрее, чем во всем остальном мире.

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