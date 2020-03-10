Мир Путин будет править вечно: принято историческое решение

2020-03-10 16:00 201

Президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России.

Об этом глава Кремля рассказал во вторник, 10 марта, во время выступления в Госдуме РФ.

"Вариант об обнулении президентских сроков был бы возможен, если Конституционный суд даст разрешение на такую поправку. Мы принимаем не новую Конституцию, а вносим в нее значимые поправки", – сообщил он.

Также он высказался за альтернативу на выборах в стране.

"Считаю, что сильная президентская вертикаль абсолютно необходима. Были предложения продлить полномочия действующего президента, вашего покорного слуги. Не нужно этого делать, альтернатива должна быть", – заявил он.

Отметим, что после выступления Путина Госдума проголосовала и приняла поправку. За соответствующую инициативу проголосовали 380 депутатов, против – 44.

Напомним, что ранее депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова предложила поправку в конституцию РФ, согласно которой предлагается либо снять ограничение для президента на два срока, либо обнулить президентские сроки после принятия поправок в основной закон страны.