Путин будет править вечно: принято историческое решение

Президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России.
Об этом глава Кремля рассказал во вторник, 10 марта, во время выступления в Госдуме РФ.
"Вариант об обнулении президентских сроков был бы возможен, если Конституционный суд даст разрешение на такую поправку. Мы принимаем не новую Конституцию, а вносим в нее значимые поправки", – сообщил он.
Также он высказался за альтернативу на выборах в стране.
Отметим, что после выступления Путина Госдума проголосовала и приняла поправку. За соответствующую инициативу проголосовали 380 депутатов, против – 44.
Напомним, что ранее депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова предложила поправку в конституцию РФ, согласно которой предлагается либо снять ограничение для президента на два срока, либо обнулить президентские сроки после принятия поправок в основной закон страны.