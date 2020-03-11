Украина Ляшко объяснил, почему в Украине зафиксирован лишь один случай коронавируса

2020-03-11 17:30 75

 

Единичный случай заражения коронавирусом в Украине объясняется тем, что вирус медленно распространяется на восток Европы. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы не скрываем эти случаи, мы диагностируем эти случаи. Посмотрите, в Беларуси, например, в Румынии, у них, да, большее количество, но не намного. В Беларуси, например, шесть случаев (уже 11, - ред.). Потому что на восток Европы сейчас мы не видим такого всплеска, как в Италии, в Германии и Франции, например", - заявил Ляшко.

Вместе с тем он подчеркнул, что власти ожидают роста числа заболеваний коронавирусом в стране и не паникует по этому поводу.

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