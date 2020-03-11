Украина Масок нет, но вы держитесь: эксклюзивные фото из аптек Киева после объявления карантина

2020-03-11 17:15 81

 

В Киеве началась паника после решения местных властей о введении карантина из-за смертельного коронавируса. В аптеках сейчас практически невозможно найти защитные маски, также пропали с полок магазинов и респираторы.

Как сообщают журналисты, масок нет в целых сетях аптек. Также в аптеках начали активно раскупать антисептики.

"Масок нет, но вы держитесь, сказали журналистам в аптеке. По сети этих аптек их нет, так же мне ответили", - отмечает он.

При этом в гипермаркетах можно найти респираторы, но не всех видов.

Напомним, что по причине эпидемии коронавируса, которая охватила практически весь мир, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил зарубежные командировки народных депутатов.

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