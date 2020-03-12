Мир Папа Римский Франциск заявил, что коронавирус изменил наш мир

2020-03-12 10:41 279

Вчера, перед тем, как уснуть,  папа Римский Франциск сказал, подумайте, как мы вернемся на улицу. Как самые простые вещи и житейские радости нам покажутся неожиданным и прекрасным подарком. Мы полюбим то, что до этого казалось ерундой. Каждая секунда станет драгоценной. Морские купания, солнце допоздна, закаты, вино, смех. 

Сегодня сидя в аэропорту и глядя на замершие в ожидании самолеты, многие задумались даже не о том, что можно поймать вирус и заболеть. А о том, что за несколько недель мир, который мы знали и который казался таким удобным, таким единственно возможным и для которого мы сами так прекрасно подходили, столь быстро и резко изменился.

И эти изменения настолько глобальны, настолько всеобъемлющи, что ты воспринимаешь их уже даже не рационально, но на каком-то физиологическом уровне, срастаясь постепенно с эпизодической ролью в фильме формата «Эпидемии» только без особой уверенности в счастливом конце, который неизбежен.

Отчасти все происходящее - не по фактам, но по ощущениям - напоминает описанное Барбарой Такман в «Августовских пушках» и «Гордой башне», где не менее комфортная и уверенная в себе цивилизация перед первой мировой войной также стремительно закончилась и изменилась.

Forza e coraggio, - сказал Франциск. - Ci vediamo presto!

Forza e coraggio, это практически то же самое, что мы говорим богу смерти, только другими словами, в которые очень хочется верить. Также, как и в возвращение прекрасной нормальности.

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