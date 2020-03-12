Коронавирус, корь, грипп и астероид - рейтинг самых массовых страхов украинцев

Пока мы боимся коронавируса, убивают 1300 человек каждый день, змеи убивают 137 человек каждый день. Еще десятки тысяч людей в мире каждый день умирают от болезней сердца, диабета, туберкулеза и гриппа. Страх - это естественное чувство для человека. Мы все чего-то боимся, даже если и не признаем это открыто. Ниже рейтинг страхов украинцев.
1999/2000: 2000 год убьет нас всех (начало нового тысячелетия станет концом человечества).
2001: инфекция сибирской язвы убьет нас всех.
2002: Вирус Западного Нила убьет нас всех.
2003: SARS убьет нас всех (тяжелый острый респираторный синдром).
2005: птичий грипп убьет нас всех.
2006: E.Coli собирается убить нас всех.
2008: К Земле летит большой астеройд, он убьет нас всех.
2009: Свиной грипп убьет нас всех.
2010: BP Oil собирается убить нас всех.
2011: Obamacare собирается убить нас всех.
2012: "Конец света", предсказанный Майя убьет нас всех.
2013: Северная Корея убьет нас всех.
2014: Эбола убьет нас всех.
2015: Диснейская Корь и ИГИЛ убьют нас всех.
2016: Зика убьет нас всех.
2017: Фальшивые новости убьют нас всех.
2018: Караваны мигрантов в Мексике убьют нас всех.
2019: Корь убьет нас всех.
2020: Коронавирус убьет нас всех.
Один из худших дней для Коронавируса был 10 февраля. В тот день 108 человек в Китае умерли от коронавируса.
Но, в тот же день ... 26 283 человека умерли от рака, 24 641 человек умерли от болезней сердца, 4300 человек умерли от диабета, и в этот день, к сожалению, самоубийство унесло больше жизней, чем вирус, в 28 раз. Так что не паникуйте,сделайте глубокий вдох и вымойте руки.
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