Украина В Украину идет серьезное похолодание: синоптик предупредила о "сюрпризах"

2020-03-12 19:30 117

 

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о похолодании, которое придет в Украину уже в пятницу, 13 марта.

Об этом она написала в Facebook.

13 марта на западе и севере, также в Винницкой области, в течение дня ожидается +6 +12 градусов.

Однако большинство центральной части, юг и восток еще задержатся в теплой воздушной массе, +10 +15, местами до +15 +18 градусов. Но выходными и там похолодает.

Дожди завтра пройдут немного на западе, немного на востоке, вечером осадков увеличится и они распространятся еще и на центральную часть Украины.

Юг и восток - 13-го марта побудут без осадков.

В субботу дожди, даже местами с мокрым снегом, вероятны в западных и северных областях.

В воскресенье в Украине повсеместно будет сухо, может, и солнечно, но похолодает до "минусов".

В Киеве 13-го марта осадки маловероятны, в субботу пройдет холодный дождь, в воскресенье будет солнечно и морозно, но в субботу-воскресенье ожидается сильный ветер.

Температура воздуха в столице:

завтра +10 градусов,

в субботу +7 градусов,

в воскресенье +3 градуса.

В ночь на субботу и в ночь на воскресенье возможен небольшой мороз, до -2-4 градусов.

 

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