Украина В Украине нарушителей ПДД будут ловить по-новому: что нужно знать водителям

2020-03-12 20:00 54

 

В четверг, 12 марта, президенту Украины Владимиру Зеленскому показали новую систему фиксации административных нарушений безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, в Аналитическом центре министерства глава государства с министром внутренних дел Арсеном Аваковым проверили работу автоматических устройств видеофиксации нарушений.

Уточняется, что камеры, которые будут установлены вдоль дороги, будут фиксировать нарушения со стороны водителей и через аналитический центр будут отсылать протокол о нарушении по почте. Проверить информацию о возможном нарушении можно будет на сайте МВД в кабинете водителя или в приложении "Дія".

В центре уточнили, что в Киеве уже установлено 20 камер для наблюдения за нарушениями, к 1 мая готовят установку еще 30 штук.

 

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