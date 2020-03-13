Мир Facebook и Twitter срочно удаляют сотни личных аккаунтов - что происходит

2020-03-13 17:29 228

Соцсети Facebook и Twitter удалили около 300 аккаунтов и страниц, связанных с попытками России оказать влияние на пользователей из США.

Аккаунты управлялись из Ганы и Нигерии. Facebook удалил 49 учетных записей, 69 страниц, а также 85 аккаунтов в Instagram за подозрительную активность. Компания их связывает с российским Агентством интернет-исследований.

"Аккаунты часто публиковали новости о США и пытались расширить свою аудиторию, сосредотачиваясь на следующих темах: история чернокожего населения в США, представители этого населения, мода, сплетни о знаменитостях, новости и события, связанные с известными американцами, а также проблемы ЛГБТ-сообщества", – говорится в сообщении соцсети.

Отмечается, что активность аккаунтов не направлялась на выборы в США, "не продвигала и не очерняла кандидатов в президенты".

Также об удалении 71 аккаунта сообщил Twitter. По его данным, страницы использовались для того, "чтобы сеять рознь через участие в обсуждении общественных вопросов, таких как раса и гражданские права".

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