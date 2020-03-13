Мир Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг выпустили из СИЗО, где держали почти год

2020-03-13 16:31 204

Суд в США постановил освободить бывшего аналитика американских ВВС и информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, которая была в следственном изоляторе с мая 2019 года за отказ давать показания.

"Появление г-жи Мэннинг перед присяжными больше не требуется", - указано в распоряжении.

Как стало известно, именно поэтому суд решил выпустить Мэннинг на свободу. Накануне сообщалось, что информатор WikiLeaks Челси Мэннинг совершила попытку суицида. Девушка попыталась покончить с собой в следственном изоляторе, куда ее поместили из-за отказа свидетельствовать по делу Джулиана Ассанжа.

Напомним, в мае 2017 года президент США Барак Обама помиловал Мэннинг, и она вышла на свободу после семи лет за решеткой.

Нынешний президент США Дональд Трамп назвал Челси Мэннинг предательницей, которую никогда не следовало выпускать из тюрьмы. 17 мая 2019 года бывшего информатора WikiLeaks вновь взяли под стражу. Причиной нового заключения Челси Мэннинг стал отказ давать показания по делу Джулиана Ассанжа.

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