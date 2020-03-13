Детали Неадекватное решение Ермака по выборам в Киеве

2020-03-13 17:02 537

Киевские мажоритарщики подтвердили, что Николай Тищенко собирается сделать техническим руководителем штаба СН в Киеве Аллу Шлапак, близкую к Вадиму Столару. Об этом сообщил в своем Телеграмм-канале народный депутат от СН Александр Дубинский https://t.me/dubinskypro/7027 (https://t.me/dubinskypro/7027)

Такое странное, если не сказать неадекватное решение Андрея Ермака, де-факто - «смотрящего» за столицей, и отвечающего в том числе и за выборы в Киеве, вызвало бурное обсуждение в соц сетях. Выходит, что в киевском хозяйстве главы Офиса Президента явно непорядок. Тот же, якобы назначенный ответственным за выборы в городе от "Слуг", Николай Тищенко славится экстравагантными высказываниями и не всегда адекватным поведением

https://m.youtube.com/watch?v=RfE_Ejp6toY

И его способность привести команду "Слуг народа" в Киеве очень сомнительна.

В этой связи решение по Шлапак видится не собственным решением Тищенко, а решением, спущенным сверху, от Ермака.

Возникает вопрос, зачем Андрей Борисович идет на такие серьезные репутационные риски? Ведь Вадим Столар, с которым связана Алла Шлапак начинал свою политическую карьеру с партии регионов, сегодня член ОПЗЖ, с одной стороны, и большой друг Петра Порошенко-с другой.

А еще, его называют одним из главных теневых воротил возле мэра Кличко.

Но еще более яркая биография у самой Аллы Шлапак.

Будучи соратницей Леонида Черновецкого, на выборах 2012 года она попала в громкий скандал с раздачей «подарков» в преддверии выборов. Далее, по сообщениям СМИ , «депутат Киевсовета Алла Шлапак влезла в команду Петра Порошенко, чтобы поруководить выборами в Киеве, самой войти в Киевсовет и провести туда главных дерибанщиков Киева из бывшей команды Леонида Черновецкого. Пришла политик в штаб к Порошенко-Кличко и предложила не только своих бабушек и опыт, но и свою кандидатуру на выдвиженцы от партии. И да, речь идет о той самой Шлапак, которая вместе с главой КГГА Александром Поповым в т.ч. руководила реформой системы городского здравоохранения, которая, как известно, обернулась полным крахом. Той самой Шлапак, которая еще в конце января 2014 года в Страсбурге осуждала Майдан и выгораживала Януковича» (https://antikor.com.ua/articles/9363-alla_shlapak_shemshchitsa_chernovetskogo_snova_pri_delah).

И все же, несмотря на все вышеописанное Тищенко, а вернее всего Ермак, готов ее привлечь к работе на выборах. Объяснений может быть только два или Ермак сильно задолжал Столару, или впал в неадекватность, во что верится с трудом.

Но в любом случае, абсолютно неадекватное и необъяснимое решение по Шлапак указывает на прочную и непрозрачную связь главы Офиса Президента с "серым кардиналом" киевских тендеров Вадимом Столаром.