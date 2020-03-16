Украина МИД назвал точное число украинцев, которые заражены коронавирусом

2020-03-16 14:15 222

Министерство иностранных дел представило информацию об украинцах, которые заражены коронавирусом за пределами страны.

Как сообщает пресс-служба дипведомства, за границей находятся шесть украинцев, зараженных коронавирусом. Из них двое лечатся в Италии, двое − в Германии, по одному в Молдове и ОАЭ.

Кроме того, пять граждан страны, у которых обнаружили COVID-19 за рубежом, уже выздоровели, и одна украинка скончалась в Италии 13 марта.

Также сообщается, что 170 украинцев эвакуировали из пораженных коронавирусом стран: 45 COVID-19 из Китая, двое − с лайнера Grand Princess и 123 прибыли спецрейсом из Италии. Ранее в двух отелях Египта украинских туристов закрыли на карантин.

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