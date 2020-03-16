Украина Курс Нацбанка: Гривна резко пошла вниз

2020-03-16 21:30 177

Курс американской валюты повысили еще на 44 копейки, а единая европейская валюта подорожала на 53 копейки.

Национальный банк Украины на вторник, 17 марта, ослабил курс гривны на 44 копейки по отношению к доллару и 53 копейки по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в понедельник, 16 марта.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 26,5249 гривен (+ +0,4359 грн)

– 100 евро – 29,5249 гривен (+0,5348 грн).

На межбанке курс американской валюты в продаже вырос на 50 копеек до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 55 копеек до 29,66 гривен за евро.

Как известно, доллар дорожает с начала прошлой недели, прибавив в цене 1,5-2 гривны.

Отметим, Национальный банк опустил курс гривны на 16 марта ниже психологической отметки в 26 гривен за доллар.

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