Курс Нацбанка: Гривна резко пошла вниз

Курс американской валюты повысили еще на 44 копейки, а единая европейская валюта подорожала на 53 копейки.
Национальный банк Украины на вторник, 17 марта, ослабил курс гривны на 44 копейки по отношению к доллару и 53 копейки по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в понедельник, 16 марта.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 26,5249 гривен (+ +0,4359 грн)
– 100 евро – 29,5249 гривен (+0,5348 грн).
На межбанке курс американской валюты в продаже вырос на 50 копеек до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 55 копеек до 29,66 гривен за евро.
Как известно, доллар дорожает с начала прошлой недели, прибавив в цене 1,5-2 гривны.
Отметим, Национальный банк опустил курс гривны на 16 марта ниже психологической отметки в 26 гривен за доллар.
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