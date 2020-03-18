Германия полностью оплатит эвакуацию 35 тысяч туристов

Правительство ФРГ начинает масштабную эвакуацию немецких граждан из других стран.
Как заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью DW, из-за отмены авиарейсов домой не могут вернуться десятки тысяч немцев. Некоторые из них находятся в аэропортах, так как отели закрылись.
Только в Египте, по словам главы внешнеполитического ведомства, находятся 35 тысяч немецких туристов, еще до пяти тысяч − в Марокко.
"Много туристов сейчас также в Аргентине, на Филлипинах и на Мальдивах", − добавил Маас.
Для эвакуации немцев по всему миру Германия арендует чартерные рейсы у авиакомпаний, прежде всего − у Lufthansa.
На эти цели выделены 50 миллионов евро. Вместе с немцами будут эвакуированы и члены их семей, которые не являются немецкими гражданами, отметил Маас.
В случае наличия места в самолетах, в Германию также вывезут и других граждан Евросоюза. Эвакуация продлится несколько дней.
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