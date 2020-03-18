Мир Германия полностью оплатит эвакуацию 35 тысяч туристов

2020-03-18 11:42 231
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Правительство ФРГ начинает масштабную эвакуацию немецких граждан из других стран.

Как заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью DW, из-за отмены авиарейсов домой не могут вернуться десятки тысяч немцев. Некоторые из них находятся в аэропортах, так как отели закрылись.

Только в Египте, по словам главы внешнеполитического ведомства, находятся 35 тысяч немецких туристов, еще до пяти тысяч − в Марокко.

"Много туристов сейчас также в Аргентине, на Филлипинах и на Мальдивах", − добавил Маас.

Для эвакуации немцев по всему миру Германия арендует чартерные рейсы у авиакомпаний, прежде всего − у Lufthansa.

На эти цели выделены 50 миллионов евро. Вместе с немцами будут эвакуированы и члены их семей, которые не являются немецкими гражданами, отметил Маас.

В случае наличия места в самолетах, в Германию также вывезут и других граждан Евросоюза. Эвакуация продлится несколько дней.

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