Коронавирус Как распространяется коронавирус - новые данные о пандемии COVID-19

2020-03-19 13:16 534
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

По состоянию на данное время в мире коронавирусом COVID-19 заразились 198 555 человек, выздоровели 81 960, скончались 7 954. Такие данные обнародовал американский Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Наибольшее количество больных по-прежнему в Китае (81086 чел.), Италии (31156) и Иране (16169). Также почти 12 тысяч случаев зафиксировано в Испании, более 9 тысяч в Германии, в Южной Корее почти 8,5 тысяч, более 7 тысяч во Франции и почти 6,5 тысяч в США.

Всего за минувшие сутки 16 марта коронавирус выявили еще у 16149 человек, умерли – 800, выздоровели – 2527.

КАРАНТИН: ПОЛИЦИЯ ПРОВЕРЯЕТ ДОКУМЕНТЫ И ЦЕЛЬ ВЫХОДА ИЗ ДОМА

Наибольшее количество смертей зафиксировано в Китае (3241), в Италии (2503), в Иране (988), в Испании (533), во Франции (148), в Южной Корее (84).

Также больше всего людей выздоровели в Китае (69717), в Иране (5389), Италии (2941), Южной Корее (1540), Испании (1041).

В Украине официально зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом. Семь случаев накануне были выявлены в Черновицкой и Киевской областях. Среди инфицированных есть дети.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Как спасают от заражения COVID-19 главу Пентагона США и его первого зама

2020-03-19 12:43 189

На Буковине сообщили о состоянии зараженных COVID-19

2020-03-18 19:02 423

В Ивано-Франковске умерла пациентка с подозрением на COVID-19

2020-03-18 16:30 327

Первая собака в мире, которую вылечили от COVID-19 , умерла дома

2020-03-18 14:41 336

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Коронавирус накрыл РФ - больше сотни зараженных, есть первые летальные случаи

2020-03-19 15:12 723

фото Полиция взялась за нарушителей карантина - уже есть десятки протоколов и штрафов

2020-03-19 14:45 168

Уже есть первый зараженный коронавирусом COVID-19 от нардепа Шахова

2020-03-19 14:13 192

Германия перекрыла границы из-за COVID-19 - въезд только по спецразрешению

2020-03-19 13:44 162
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Коронавирус накрыл РФ - больше сотни зараженных, есть первые летальные случаи 2020-03-19 15:12 723
фото Полиция взялась за нарушителей карантина - уже есть десятки протоколов и штрафов 2020-03-19 14:45 168
Уже есть первый зараженный коронавирусом COVID-19 от нардепа Шахова 2020-03-19 14:13 192
Германия перекрыла границы из-за COVID-19 - въезд только по спецразрешению 2020-03-19 13:44 162

Лента

15:46 После рекордного обвала нефть на мировых рынках начала дорожать
15:12 Коронавирус накрыл РФ - больше сотни зараженных, есть первые летальные случаи
фото 14:45 Полиция взялась за нарушителей карантина - уже есть десятки протоколов и штрафов
14:13 Уже есть первый зараженный коронавирусом COVID-19 от нардепа Шахова
13:44 Германия перекрыла границы из-за COVID-19 - въезд только по спецразрешению
13:16 Как распространяется коронавирус - новые данные о пандемии COVID-19
12:43 Как спасают от заражения COVID-19 главу Пентагона США и его первого зама
12:15 Медик раскрыл суровую правду об эпидемии коронавируса и карантине в Италии
11:42 Что показал тест на коронавирус спикера Верховной Рады Разумкова
документ 11:14 Зараженный коронавирусом нардеп Шахов опроверг заявление Зеленского