Коронавирус Как распространяется коронавирус - новые данные о пандемии COVID-19

2020-03-19 13:16 534

По состоянию на данное время в мире коронавирусом COVID-19 заразились 198 555 человек, выздоровели 81 960, скончались 7 954. Такие данные обнародовал американский Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Наибольшее количество больных по-прежнему в Китае (81086 чел.), Италии (31156) и Иране (16169). Также почти 12 тысяч случаев зафиксировано в Испании, более 9 тысяч в Германии, в Южной Корее почти 8,5 тысяч, более 7 тысяч во Франции и почти 6,5 тысяч в США.

Всего за минувшие сутки 16 марта коронавирус выявили еще у 16149 человек, умерли – 800, выздоровели – 2527.

КАРАНТИН: ПОЛИЦИЯ ПРОВЕРЯЕТ ДОКУМЕНТЫ И ЦЕЛЬ ВЫХОДА ИЗ ДОМА

Наибольшее количество смертей зафиксировано в Китае (3241), в Италии (2503), в Иране (988), в Испании (533), во Франции (148), в Южной Корее (84).

Также больше всего людей выздоровели в Китае (69717), в Иране (5389), Италии (2941), Южной Корее (1540), Испании (1041).

В Украине официально зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом. Семь случаев накануне были выявлены в Черновицкой и Киевской областях. Среди инфицированных есть дети.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше