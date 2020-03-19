Коронавирус В эпицентре COVID-19 - Ухане за сутки не зафиксировано ни одного заражения

2020-03-20 08:33 237
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Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на восемь человек, заразилось коронавирусом - 34, выздоровели 819 человек.

Как сообщает Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, ни один из новых случаев не зарегистрирован в Ухане.

При этом число инфицированных в стране за всю историю эпидемии достигло 80,9 тысяч человек, из них выздоровели 70,4 тысяч, умерли 3 245. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от вируса по Китаю составляет 4%. Доля выздоровевших за сутки увеличилась с 86% до 87%.

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На большей части материкового Китая уже много дней отсутствуют новые случаи заражения.

Однако в стране растет число инфицированных, прибывающих из-за рубежа: власти зарегистрировали уже 189 таких случаев, из них 34 за последние сутки.

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