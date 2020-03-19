Коронавирус Коронавирус накрыл РФ - больше сотни зараженных, есть первые летальные случаи

2020-03-19 15:12 759
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В московской больнице умерла пожилая женщина. У пациентки был целый ряд хронических заболеваний.

"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию.

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После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2... Скончавшаяся в инфекционной больнице пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний", - сказали в штабе.

На данный момент в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования коронавирусом.

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