Коронавирус Уже есть первый зараженный коронавирусом COVID-19 от нардепа Шахова

2020-03-19 14:13 201
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В Киевской области второй человек, у которого выявили коронавирус, заразился от первого подтвержденного случая COVID-19. 

"В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести", - сообщает КГГА.

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Напомним, первым с коронавирусом на Киевщине является нардеп Сергей Шахов. По состоянию на вечер 18 марта установлены 50 человек, которые контактировали с Шаховым. Члены комитета ВР по экологии самоизолировались.

В комментарии УП он сообщил, что заболевание подтвердили у его сестры.

По его словам, сейчас ждут результаты анализов на коронавирус мать и жена нардепа. Вся семья изолирована. Относительно своего самочувствия, то нардеп отметил, что время от времени у него поднимается температура.

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