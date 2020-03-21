Коронавирус фото Испанский телеканал показал, как в страну прибыла партия украинских респираторов

2020-03-21 11:23 213

Испанский телеканал RTVE показал, как в страну прибыла партия респираторов из Украины. Этими кадрами канал проиллюстрировал сюжет о нехватке защитных материалов в стране.

Видеосюжет опубликован на сайте телеканала.

На опубликованных кадрах видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK" и ее слоганом - "Чистый воздух в любых условиях". В сюжете не было указано, какое количество таких респираторов закупила Испания и когда это было сделано.

"BUK" - фирма из Харькова, производит респираторы и фильтры к ним.

"БУК" — фирма из Харькова, производит респираторы и фильтры к ним.

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