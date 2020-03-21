Коронавирус видео В Киеве с 23 марта пассажирские перевозки будут только по пропускам

2020-03-21 16:00 219

В Киеве усиливают карантинные мероприятия

В Киеве с 23 марта общественный транспорт будет перевозить исключительно пассажиров, которые работают на объектах критической инфраструктуры при наличии пропуска. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.

По его словам, перевозиться будут лишь медработники, спасатели, правоохранители, сотрудники продуктовых магазинов, аптек и стратегических предприятий.

"С понедельника, 23 марта, общественный транспорт будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на предприятия, которые обеспечивают критические сферы жизни города: медработников, спасатели, правоохранители, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий. Ездить в транспорте они смогут исключительно при наличии пропуска. Для таких перевозок разработаны маршруты для общественного транспорта, схемы которых будут опубликованы уже сегодня", - сообщил Кличко.

По словам Кличко, другие граждане пользоваться пассажирским транспортом на время ограничений не смогут.

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