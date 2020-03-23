Мир Папа Римский отпустит грехи всем зараженным коронавирусом и их близким

2020-03-23 10:41 222
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Папа Римский Франциск призвал всех христиан вместе прочитать "Отче наш" в полдень 25 марта, передает Vatican News.

"В эти дни испытания, когда человечество дрожит перед угрозой пандемии, хочу предложить всем христианам объединиться в обращении к небесам. Приглашаю всех глав церквей и христианских общин вместе с христианами разных конфессий воззвать к Всевышнему, помолившись одновременно. Приглашаю вместе произнести "Отче наш" в следующую среду, 25 марта, в полдень", - сказал Франциск.

В пятницу, 27 марта, понтифик лично совершит молитву с балкона собора Святого Петра. На площади не будет людей. Папа Римский зачитает Слово Божье, затем будет поклонение Святым Дарам с полным отпущением грехов. Это исключительный факт, так как Urbi et Orbi звучит только на Рождество, Пасху и во время выборов нового понтифика.

Перед тем Святой престол решил отпустить грехи католикам, заразившимся коронавирусом, их родственникам, лечащим их врачам и всем, кто за ними ухаживает и рискует заразиться ради помощи ближнему.

В постановлении Апостольской пенитенциарии, которая ведает индульгенциями - освобождением от грехов при покаянии, сказано, что грехи им будут отпущены без очной исповеди. Будет достаточно посмотреть трансляцию нескольких служб, читать молитвы с четками, по меньшей мере в течение получаса читать Писание и быть в мыслях чистыми от грехов.

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