Украина В Кабмине заявили, что ВНО для школьников из-за карантина отменять не станут

2020-03-24 10:43 300
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В Министерстве образования и науки заявили, что нынешнее внешнее независимое оценивание обязательно состоится, и его никто не отменяет. 

"МОН ... отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ... для различных вариантов развертывания событий.

Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую.

Уже на этой неделе мы сообщим детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания", - сообщил замминистра образования и науки Егор Стадный на своей странице в Facebook.

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