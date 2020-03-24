Коронавирус Исследования ученых показало: все что мы знаем о COVID-19 и делаем - ошибка

2020-03-24 12:14 510

Пока весь мир паникует, а СМИ рисуют апокалиптические сценарии, предсказывая, что "основные ужасы еще впереди", остается лишь констатировать, что о коронавирусе мы почти ничего не знаем.

На войне - как на войне. Чтобы победить противника - нужно знать своего противника. Группа израильских ученых в статье, подготовленной для Ynet, поясняет, что по мере поступления "разведданных" представления человечества о коронавирусе нового типа могут измениться. Возможно - кардинально.

Группа ученых из Тель-Авивского университета (факультеты медицины и экономики) - согласны, что требуется быть сверхчеловеком, чтобы оставаться равнодушным в условиях глобальной паники, когда почти ежеминутно поступают сведения о грузовиках, набитых гробами, братских могилах, разрушающихся системах здравоохранения и ужасном экономическом кризисе.

Однако именно в этот момент, как считают ученые, следует задействовать все средства современной науки, чтобы отделить реальность от вымысла. Нужна точная информация. Без этого и паники не унять, и победы не одержать.

Один из важнейших вопросов состоит в том, насколько велики возможности коронавируса убивать людей. Всемирная организация здравоохранения считает, что уровень смертности от коронавирусной инфекции составляет 3,4%. Вместе с тем эпидемиологи израильского минздрава, принимая во внимание сценарии Италии и Испании, полагают, что уровень смертности достигает 5-7%. А это значит, что умереть может один из каждых 20 больных.

Биньямин Нетаниягу в своих телевизионных обращениях называет прогнозируемый уровень смертности в 4%. Если это так, то совершенно понятны и естественны те карантинные меры, которые предпринимаются в Израиле и глобальном мире.

Однако лишь в том случае, если статистика эта верна. В Германии и Австрии, например, уровень смертности не превышает 0,3%. То есть почти в 10 раз ниже того, который берут за основу в минздраве Израиля. Иными словами, при таком уровне смертности не выживут лишь 3 из каждой 1000. И это, согласитесь, уже совсем иной сценарий.

В этой связи возникает следующий вопрос: как можно строить какую-то внятную политику борьбы с коронавирусом при таком огромном разрыве в данных? И какой порог следует закладывать для определения такой политики - верхний, нижний или усредненный?

Можно еще более усложнить задачу. Уровень смертности выводится из числа умерших к числу тех, кому диагностирован коронавирус, то есть подтвержден анализом. А сколько носителей вируса не прошли тестирование? Нетрудно предположить, что носителей вируса, которые не проявляют никаких признаков заболевания, на порядок, а то и порядки больше. Следовательно, статистика, которой оперируют ВОЗ и израильский минздрав, вообще лишена какого-либо смысла.

До тех пор, пока существует неопределенность в статистике смертности, в Израиле и во всем мире предпочитают платить огромную экономическую цену - лишь бы не допустить распространения инфекции, пока не будут получены точные данные. Тем не менее нет никаких причин принимать важнейшие решения, сообразуясь лишь с ощущениями, и искать выход в кромешной темноте.

По мнению израильских ученых, информация об истинных масштабах смертности может быть получена немедленно и без особых затрат.

Один из способов получения таких данных - проведение сравнительного анализа по китайской провинции Хубэй, где вспышка коронавируса уже практически сошла на нет и число умерших установлено окончательно. Подобные расчеты можно завершить в течение нескольких часов.

Тот факт, что подобные расчеты до сих пор отсутствуют, оставляет место для самых разных предположений, однако уже совершенно ясно, что речь идет о роковой, возможно, самой чудовищной ошибке XXI века. Со всеми вытекающими отсюда ошибками в выработке реальной стратегии противостояния коронавирусу, сопряженной с потерями людских ресурсов и экономики.

Исходя из статистики, уже загруженной в глобальную базу данных, можно с достаточно высокой степенью вероятности предположить, что реальный уровень смертности гораздо ниже заявленного. А раз так, то нет оснований для тотального карантина, введения в паралич экономики и ограничений для передвижения граждан.

Израильские ученые сообщают, что рассчитали ориентировочный уровень смертности на базе данных о заражении пассажиров и экипажа судна Diamond Princess (так называемого корабля коронавируса). Коэффициент составил 0,5%. При этом все находящиеся на судне были протестированы, а количество умерших и заболевших известно досконально.

С поправкой на статистическую погрешность из-за небольшой выборки и с учетом среднего возраста находившихся на судне (значительно выше среднего) можно предположить, что глобальный уровень смертности от коронавируса должен располагаться в диапазоне от 0,2% до 1,2%. Если реальные данные находятся на нижней ступени диапазона, то все карантинные меры абсолютно не оправданны, а политика ужесточений - ошибочна.

Еще один расчет был проведен на основании статистики, поступившей из Италии. 23 февраля здесь была закрыта на тотальный карантин деревня Во (Vo), в которой проживают 3000 человек (это было одно из первых мест вспышки коронавируса в Северной Италии). В последующие сутки в деревне была проведена всеобщая проверка, которая выявила 3-процентный уровень заболевания от общей численности населения. Однако к тому времени, когда поступили результаты анализов, зараженных уже было в 90 раз больше (это подтвердили последующие тесты).

Следовательно реальное соотношение числа умерших от коронавируса и числа инфицированных не соответствует тем показателям, которые публикуются в СМИ. Реальные шансы умереть от инфекции значительно ниже, чем кажется многим.