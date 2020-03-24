Коронавирус Исследования ученых показало: все что мы знаем о COVID-19 и делаем - ошибка

2020-03-24 12:14 510
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Пока весь мир паникует, а СМИ рисуют апокалиптические сценарии, предсказывая, что "основные ужасы еще впереди", остается лишь констатировать, что о коронавирусе мы почти ничего не знаем.

На войне - как на войне. Чтобы победить противника - нужно знать своего противника. Группа израильских ученых в статье, подготовленной для Ynet, поясняет, что по мере поступления "разведданных" представления человечества о коронавирусе нового типа могут измениться. Возможно - кардинально.

Группа ученых из Тель-Авивского университета (факультеты медицины и экономики) - согласны, что требуется быть сверхчеловеком, чтобы оставаться равнодушным в условиях глобальной паники, когда почти ежеминутно поступают сведения о грузовиках, набитых гробами, братских могилах, разрушающихся системах здравоохранения и ужасном экономическом кризисе.

 Однако именно в этот момент, как считают ученые, следует задействовать все средства современной науки, чтобы отделить реальность от вымысла. Нужна точная информация. Без этого и паники не унять, и победы не одержать.

Один из важнейших вопросов состоит в том, насколько велики возможности коронавируса убивать людей. Всемирная организация здравоохранения считает, что уровень смертности от коронавирусной инфекции составляет 3,4%. Вместе с тем эпидемиологи израильского минздрава, принимая во внимание сценарии Италии и Испании, полагают, что уровень смертности достигает 5-7%. А это значит, что умереть может один из каждых 20 больных.

Биньямин Нетаниягу в своих телевизионных обращениях называет прогнозируемый уровень смертности в 4%. Если это так, то совершенно понятны и естественны те карантинные меры, которые предпринимаются в Израиле и глобальном мире.

Однако лишь в том случае, если статистика эта верна. В Германии и Австрии, например, уровень смертности не превышает 0,3%. То есть почти в 10 раз ниже того, который берут за основу в минздраве Израиля. Иными словами, при таком уровне смертности не выживут лишь 3 из каждой 1000. И это, согласитесь, уже совсем иной сценарий.

В этой связи возникает следующий вопрос: как можно строить какую-то внятную политику борьбы с коронавирусом при таком огромном разрыве в данных? И какой порог следует закладывать для определения такой политики - верхний, нижний или усредненный?

Можно еще более усложнить задачу. Уровень смертности выводится из числа умерших к числу тех, кому диагностирован коронавирус, то есть подтвержден анализом. А сколько носителей вируса не прошли тестирование? Нетрудно предположить, что носителей вируса, которые не проявляют никаких признаков заболевания, на порядок, а то и порядки больше. Следовательно, статистика, которой оперируют ВОЗ и израильский минздрав, вообще лишена какого-либо смысла.

До тех пор, пока существует неопределенность в статистике смертности, в Израиле и во всем мире предпочитают платить огромную экономическую цену - лишь бы не допустить распространения инфекции, пока не будут получены точные данные. Тем не менее нет никаких причин принимать важнейшие решения, сообразуясь лишь с ощущениями, и искать выход в кромешной темноте.

По мнению израильских ученых, информация об истинных масштабах смертности может быть получена немедленно и без особых затрат.

Один из способов получения таких данных - проведение сравнительного анализа по китайской провинции Хубэй, где вспышка коронавируса уже практически сошла на нет и число умерших установлено окончательно. Подобные расчеты можно завершить в течение нескольких часов.

 Тот факт, что подобные расчеты до сих пор отсутствуют, оставляет место для самых разных предположений, однако уже совершенно ясно, что речь идет о роковой, возможно, самой чудовищной ошибке XXI века. Со всеми вытекающими отсюда ошибками в выработке реальной стратегии противостояния коронавирусу, сопряженной с потерями людских ресурсов и экономики.

Исходя из статистики, уже загруженной в глобальную базу данных, можно с достаточно высокой степенью вероятности предположить, что реальный уровень смертности гораздо ниже заявленного. А раз так, то нет оснований для тотального карантина, введения в паралич экономики и ограничений для передвижения граждан.

Израильские ученые сообщают, что рассчитали ориентировочный уровень смертности на базе данных о заражении пассажиров и экипажа судна Diamond Princess (так называемого корабля коронавируса). Коэффициент составил 0,5%. При этом все находящиеся на судне были протестированы, а количество умерших и заболевших известно досконально.

 С поправкой на статистическую погрешность из-за небольшой выборки и с учетом среднего возраста находившихся на судне (значительно выше среднего) можно предположить, что глобальный уровень смертности от коронавируса должен располагаться в диапазоне от 0,2% до 1,2%. Если реальные данные находятся на нижней ступени диапазона, то все карантинные меры абсолютно не оправданны, а политика ужесточений - ошибочна.

Еще один расчет был проведен на основании статистики, поступившей из Италии. 23 февраля здесь была закрыта на тотальный карантин деревня Во (Vo), в которой проживают 3000 человек (это было одно из первых мест вспышки коронавируса в Северной Италии). В последующие сутки в деревне была проведена всеобщая проверка, которая выявила 3-процентный уровень заболевания от общей численности населения. Однако к тому времени, когда поступили результаты анализов, зараженных уже было в 90 раз больше (это подтвердили последующие тесты).

 Следовательно реальное соотношение числа умерших от коронавируса и числа инфицированных не соответствует тем показателям, которые публикуются в СМИ. Реальные шансы умереть от инфекции значительно ниже, чем кажется многим.

 Если распространить данные по деревне Во на всю Северную Италию, то уровень смертности к реальному количеству носителей вируса составит 0,1%-0,4%. И это тоже гораздо ниже того, что берут за основу власти, принимающие решения.

 Более того, если данные по деревне Во считать репрезентативными, то введенный 8 марта в Северной Италии карантин уже был бессмысленным, так как большая часть населения уже заразилась коронавирусом. Если принять во внимание, что к концу февраля в той же деревне Во было всего 3% зараженных, то темпы распространения инфекции должны удваиваться каждые 2-3 дня, а через 8-12 дней окажется инфицированной большая часть населения.

 Если расчеты справедливы, то эпидемия коронавируса в Италии достигла своего пика - и количество летальных исходов в ближайшие дни начнет уменьшаться. Тех, кого не удастся спасти, увы, умрут. Зато "переболевшие на ногах" выработают естественный иммунитет и будут в дальнейшем защищены от коронавируса данного типа без всякой вакцины.

 Теперь следует рассмотреть вопрос: чем было вызвано снижение темпов заболеваемости и смертности - карантинными мерами или естественными причинами?

 Сложно опровергнуть тот факт, что Италия переживает сегодня нелегкие времена. Органы здравоохранения работают на пределе возможностей, но число умерших остается пугающим. Какой следует сделать из этого вывод?

Невозможно и, наверное, бессмысленно пытаться защитить всех. Жесткие карантинные меры требуются для групп особого риска - пожилых граждан, людей с фоновыми заболеваниями. Именно они самая беззащитная перед вирусом (причем любым) группа населения. Именно среди них самая высокая доля летальных исходов.

Невозможно - да и не требуется - пытаться защитить всех и сразу, это лишь разрушительно действует на систему здравоохранения. Точечный, направленный карантин позволит не распылять силы медиков и сосредоточиться на оказании помощи тем, кто в этом прежде всего нуждается.

 В Израиле, как и в других странах мира, пытаются "сгладить кривую", загнав в карантин всех без исключения граждан, желая тем самым перераспределить нагрузку на медучреждения. Однако действовать можно и иным путем.

 Если взять в расчет, что уровень смертности в реальности низок, то "сглаживать кривую" возможно только за счет карантинных мер для наиболее уязвимых групп населения. При этом придется согласиться, что есть достаточно людей, которые либо невосприимчивы к вирусу, либо вырабатывают природный иммунитет к нему при легких формах протекания болезни (как во время вакцинации, например).

 Политика излишних или неоправданных ужесточений на практике приводит лишь к увеличению агрессивности вируса - на фоне психологических расстройств. При таком сценарии совершенно неразумно лишь усугублять ситуацию, загоняя все население в карантин, парализуя глобальную экономику и лишая сотни людей средств к существованию.

 Авторы публикации выражают надежду, что изложенные ими аргументы и расчеты о показателях смертности будут услышаны теми, кто принимает решения. И при выработке стратегии борьбы с коронавирусом начнут руководствоваться реальными данными, а не картинками ужасов с кладбищ и из больниц.

 Израильские ученые полагают, что эти данные позволят пересмотреть нынешнюю политику и начать постепенно выводить страну из изоляции, стараясь не допустить при этом повторения вспышки.

 Но что произойдет в том случае, если уровень смертности на самом деле окажется выше прогнозируемого? И самое главное: что делать в случае повторения пандемии подобного масштаба?

 Израильские ученые пишут, что занимаются изучением такого сценария. Отправная точка состоит в том, чтобы найти способ защиты, не требующий разрушительных действий для глобального мира.

 Исключить вариант, что за нынешней пандемией не последует другая, невозможно. Однако невозможно представить, что каждый раз человечество обязано будет спасаться путем полной самоизоляции.

 В этой связи авторы публикации предлагают продолжить сбор информации по поводу коронавируса. В частности, они предлагают научному сообществу попытаться найти ответы на следующие вопросы:

 Есть ли географические особенности распространения вируса и уровня смертности?

  • Существует ли природный иммунитет (малая восприимчивость) к коронавирусу у тех или иных народов?
  • Какой эффект карантинные мероприятия оказывали в различных странах мира и есть ли модели, позволяющие управлять рутинной жизнью в разгар эпидемии?
  • Насколько удачным окажется опыт Китая по выходу из тотального карантина? Почему там начали демонтировать больницы, обустроенные для эпидемии? Есть ли у них информация, которую они пытаются утаить от глобального мира (например, о природном иммунитете, причине низкой смертности в сравнении с численностью населения и пр.)?

 "Пока совершенно очевидно, что избежать нежелательных сценариев можно лишь путем сбора и анализа информации. Это потребует больших экономических и научных ресурсов. Но лучше потратиться на информацию, чем терять деньги, трясясь от страха перед невидимым глазу вирусом", - заключают статью израильские ученые.

Источник: vesty.co.il

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