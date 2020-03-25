Украина Исторические аптеки Львова оказались неготовыми к пандемии коронавируса

2020-03-25 08:45 228

На тлі сьогоднішньої пандемії особливої ваги набирає робота аптек. На жаль, розгалужена і потужна фармацевтична мережа у Львові, як свідчать пости міщан у фейсбуку, далека від задоволення тих потреб, які ставить перед мешканцями пандемія коронавірусу. Маски, марля, рукавички, доступні полівітаміни, дезінфікуючі засоби, тощо. Якщо зазвичай колись можна було обійти кілька аптек і знайти ліки дешевші чи дорожчі, то зараз по місту не побігаєш.

З огляду на цю критичну ситуацію, по новому висвітлюється історична роль старовинних аптек у Львові, які за останні кілька років успішно були знищені. А саме: з 19 стародавніх фармацевтичних осередків в своїх приміщеннях залишилось тільки 9. На їх місці відкриті салони, магазини, кав’ярні. І це попри те, що громадськість активно виступає проти їх ліквідації, за збереження того, що залишилось.

Старі аптеки міста займали спеціально облаштовані для фармацевтичної справи приміщення, деякі з них споруджували відомі архітектори. Аптеки мали прекрасні меблі, люстри, вітрини, сходи. Кожний власник прагнув. аби його торговий зал вирізнявся чимось особливим. Адже аптеки в минулому займали особливу нішу у розвитку торгівлі, промисловості і культури краю. Їх власниками були високоосвічені львів’яни: магістри, професори, дослідники лікувальних вод Трускавця, Великого Любеня, Шкла. В аптеках діяли свої лабораторії, бібліотеки з унікальними книгами, каталогами з фармакології. Тут постійно проходили практику талановиті студенти медінституту. Власники аптек були моральними авторитетами суспільства, якому вони служили не лише як фахівці своєї справи, а як меценати. Серед них були депутати Сейму, члени магістрату, міської управи. Окремі стали почесними громадянами Львова.

Історичні аптеки давнього Львова - це дивовижний утаємничений світ з романтичними назвами: «Під Чорним орлом», «Під Золотим оленем», «Під Угорською короною», «Під Золотим левом», «Під Срібним орлом», «Під Римським імператором Титом», «Під Золотою зіркою», «Під Архангелом», «Під Фемідою», «Під Надією», «Під Соколом», «Під Святим Духом», «Під Святим Миколаєм», «Під Святою Софією»…

Одна з найкращих і найстаріших діючих аптек називалася «Під Чорним орлом». Відкрита у 1735 році, вона розташована на розі вулиці Друкарської, що виходить на площу Ринок, і чи не єдина у Львові, яка має щасливу долю. Бо тут у 1966 році було створено музей, де експонується унікальний брендовий аптечний посуд та всі необхідні для ведення фармацевтичної діяльності прилади, інструменти.

Останній власник цієї аптеки Михайло Терлецький (помер у 1966 році) відомий меценат, який підтримував українських митців, колекціонер творів мистецтва, своїм коштом він постійно забезпечував навчання кількох талановитих студентів. Також постачав ліки шпиталю Шептицького. З приходом більшовиків він втратив роботу. У нього конфіскували будинок, де збирались українська еліта. Сьогодні цю симпатичну віллу продали сучасним забудовникам, які хочуть її знести і спорудити офісний центр. Громадськість протестує, але то вже інша тема…

Ще вдалося зберегти з автентичними інтер’єрами аптеку «Під Угорською короною», що на площі Соборній. Заслуга в тому нових власників. Вона є діючою та одночасно проводить екскурсії для туристів.

А ось аптека « Під Срібним орлом» (1783 р.), яка знаходилась на розі вулиць Краківської та Лесі Українки, нещодавно зникла. Проте назавжди в історії міста залишилась відомою тим, що її власник Зігмунд Рукер у 1888 році першим в Австрійській імперії почав виготовляти овочеві екстракти, супи в брикетах, м’ясні бульйони. І так розвинув цю справу, що збудував фабрику і став головним постачальником австрійського війська.

На площі Ринок, 17 знаходилась найстаріша діюча аптека «Під Золотим оленем» (1574 р.). Протягом 276 років аптека була власністю родини Зенткевичів. Це була знаменита династія аптекарів, які прислужилися науці як дослідники мінеральних вод, як громадські діячі, що обирались до парламенту Галичини, а також меценати мистецтва.

Ще два роки тому львів’яни милувалися розкішними інтер’єрами аптеки «Під Золотою зіркою», що на вул. Коперника. Саме у цій аптеці у 1853 році винайшли гасову лампу. Новий же власник відкрив тут вишукану кондитерську, пристосувавши меблі до потреб закладу харчування. На стінах – портрети колишніх власників і винахідників гасової лампи.

Не так давно закрили аптеку «Під Фемідою» на вулиці Словацького біля університету, відкрили магазин. Минулого року розгорівся скандал з приводу закриття аптеки «Маріацької», що в центрі міста навпроти скульптури Матері Божої. В аптеці чудово збереглися інтер’єри з унікальними меблями, ліпниною, балконами з кованими решітками. Можна годинами розглядати оздоблення торгового залу.

Врешті мерія дослухалась до голосу громади і прийняла рішення провести інвентаризацію усіх історичних аптек. Сталося це правда трохи запізно, але краще пізно ніж ніколи.

Лариса Марчук, Львів