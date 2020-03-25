Украина На Украину надвигается похолодание со снегом: синоптик назвала дату

2020-03-25 17:30 153
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Украинский синоптик Наталья Диденко сообщила, что уже на следующей неделе в Украине возможны похолодание и снег.

Об этом она написала в Facebook.

В четверг, 26 марта, по всей территории Украины - сухая воздушная масса.

Ветер и в дальнейшем с северо-востока, умеренный, на юге еще останется сильным.

Температура воздуха уже ближайшей ночью станет теплее, хотя небольшие "минусы" еще удержатся, а завтра днем потеплеет до +7 +13 градусов.

В Киеве 26-го марта будет снова сухо и солнечно, ночью до -2 градусов, днем в четверг ожидается около 10 градусов.

В течение пятницы, субботы, воскресенья в Украине потеплеет до +11 +16 градусов.

Очередное похолодание с дождями и, возможно, даже мокрым снегом придет в следующий вторник, 31 марта.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Назначен новый глава Минобразования в Украине: биография и фото

2020-03-25 16:49 444

В Украине могут обновить список продуктов соцназначения

2020-03-25 16:35 192

На этой неделе Украина перейдет на летнее время. Когда и как переводят часы

2020-03-24 20:30 1098

Зараженных в сотни больше: эпидемиолог сделал пугающее заявление по коронавирусу в Украине

2020-03-24 18:00 1437

Еще новости в разделе "Украина"

На Украину надвигается похолодание со снегом: синоптик назвала дату

2020-03-25 17:30 153

В Запорожье срочно ввели режим чрезвычайной ситуации - уже есть зараженные

2020-03-25 13:16 369

Борис Патон покидает пост президента НАН, который занимал с 1962 года

2020-03-25 10:13 723

Исторические аптеки Львова оказались неготовыми к пандемии коронавируса

2020-03-25 08:45 309
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

На Украину надвигается похолодание со снегом: синоптик назвала дату 2020-03-25 17:30 153
В Запорожье срочно ввели режим чрезвычайной ситуации - уже есть зараженные 2020-03-25 13:16 369
Борис Патон покидает пост президента НАН, который занимал с 1962 года 2020-03-25 10:13 723
Исторические аптеки Львова оказались неготовыми к пандемии коронавируса 2020-03-25 08:45 309

Лента

18:30 Правила получения и суммы субсидий резко изменятся: украинцам выдвинули единственное условие
18:00 Вакцина от коронавируса: в Германии готовятся к первым испытаниям
18:00 Работу маленьких рынков могут разрешить - Зеленский
17:45 В МВД объяснили, что предусматривает режим "чрезвычайной ситуации"
17:32 Места в моргах больше нет: Испания побила страшный рекорд по коронавирусу и обогнала Китай
17:30 На Украину надвигается похолодание со снегом: синоптик назвала дату
17:00 Экипаж самолета сбежал через окно из-за COVID-19
16:51 Кабмин пошел на самые жесткие меры, карантин не помог: "украинцев будут принудительно…"
16:49 Назначен новый глава Минобразования в Украине: биография и фото
16:47 Украинские врачи практически не обеспечены средствами защиты