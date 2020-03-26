Мир Во Франции к борьбе с коронавирусом подключили армию - есть приказ президента

2020-03-26 10:14 273

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении операции "Устойчивость" при участии армии для борьбы с распространением коронавируса в стране.

Макрон отметил, что военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции.

"Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии, я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience ("Стойкость"), отдельную (от операции) Sentinelle ("Часовой"), в ходе которой продолжается борьба (военных) с терроризмом", - сказал президент, передает RFI.

Накануне Франция вывела своих военнослужащих из Ирака. Сегодня во Франции отмечено рекордное суточное количество смертей от коронавируса. В стране зафиксировано более 22 тысяч случаев заболевания, при этом за сутки скончались 240 человек.

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