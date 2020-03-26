Коронавирус Карантин ужесточили еще больше, Зеленский пошел на крайности: "Закрыть все..."

2020-03-26 21:00 6579

Угроза распространения коронавируса вынудила власть Украины пойти на крайние меры и ужесточить ограничения

Об этом гражданам рассказал президент Владимир Зеленский во время нового видеообращения.

«До конца пятницы, 27 марта, будет закрыто государственную границу и прекращены все пассажирские перевозки. Две недели назад я призвал граждан срочно вернуться в Украину. Большинство сделала это самостоятельно. Других - а это более 80 тысяч - мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами...», - отметил он.

По его словам, страна оказалась перед не простым выбором: «…между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40 млн граждан внутри страны...».

«О тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся наши дипломатические представительства и украинские граждане за рубежом», - подчеркнул он.

До этого мы писали, что украинцев предупредили о введении жестких мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Соответствующее распоряжение появилось на портале правительства ночью, 17 марта.

Жесткие меры будут введены с 17-18 марта и продлятся, как минимум, до 3 апреля.

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