Ученые из больницы Университета Джорджа Вашингтона показали на видео, как коронавирус COVID-19 поражает легкие человека. 3D-модель наглядно продемонстрировала все коварство и силу агрессивного китайского коронавируса.
Как сообщает Komonews, на видео изображены легкие мужчины в возрасте 59 лет, у которого в течение нескольких дней вирусом оказались поражены значительные участки легких. Из-за агрессивной формы болезни, пациента были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
Врачи не исключают, что после такого поражения легочных тканей пациент не сможет полностью восстановиться.
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