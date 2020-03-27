фото-видео фото + видео Полностью излечить COVID-19 не удастся - медики США сделали страшное открытие

2020-03-30 08:39 990
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Ученые из больницы Университета Джорджа Вашингтона показали на видео, как коронавирус COVID-19 поражает легкие человека. 3D-модель наглядно продемонстрировала все коварство и  силу агрессивного китайского коронавируса.

Как сообщает Komonews, на видео изображены легкие мужчины в возрасте 59 лет, у которого в течение нескольких дней вирусом оказались поражены значительные участки легких. Из-за агрессивной формы болезни, пациента были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи не исключают, что после такого поражения легочных тканей пациент не сможет полностью восстановиться.

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фото + видео Полностью излечить COVID-19 не удастся - медики США сделали страшное открытие 2020-03-30 08:39 990
видео На этот мультфильм из бюджета взяли почти 13 млн - только посмотрите, что вышло 2020-03-13 13:56 1917
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