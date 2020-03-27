Мир ARMANI, GIVENCHY и DIOR шьют халаты и выпускают дезрастворы против коронавируса

2020-03-27 18:29 201

Armani Group, базирующаяся в Милане, объявила о том, что все ее производственные мощности будут выпускать одноразовые медицинские халаты для врачей и медсестер.

Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на заявление Armani, дизайнер планирует увеличить финансовую помощь медицинским учреждениям Италии.

Другие модные бренды и дизайнеры также предложили свои услуги и ресурсы для изготовления медицинских средств.

Так, модельер Кристиан Сириано вызвался сшить маски для работников нью-йоркской больницы.

А многонациональная компания LVMH, которой принадлежат Louis Vuitton, Givenchy и Christian Dior, объявила о том, что она будет использовать производственные мощности в своих французских парфюмериях для производства дезинфицирующих средств для рук и бесплатно поставлять их французским властям.

Также, компания Gucci изготовила и подарила около 1,1 миллиона хирургических масок и 55 000 медицинских халатов для служб здравоохранения Италии.

Донателла Версаче, креативный директор Versace, пожертвовала 200 000 долларов на реанимацию в миланскую больницу Сан-Раффаэле.

Сам Джорджио Армани ранее пожертвовал почти 1,4 миллиона долларов различным больницам по всей Италии, в том числе крупным медицинским учреждениям в Риме и Милане.