Украина Лечащих украинцев от коронавируса медиков поселят прямо в больницах

2020-03-27 19:34 267
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На Херсонщине для медиков 10 базовых больниц, которые могут принимать на лечение инфицированных коронавирусом, подготовили условия для жизни в медучреждениях во время работы.

Об этом директор департамента здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко заявил в комментарии Укринформу.

"Мы сейчас всю область будем переводить по примеру Китая: там зашли врачи 19 января в больницы и только четыре дня назад, как вышли. Мы уже подготовили жилье, подготовили палаты... Они (медработники 10 базовых учреждений на Херсонщине) будут жить там, чтобы не разносить по своим домам инфекцию", - сказал Короленко.

Речь идет о медиках 10 базовых больниц, которые могут принимать на лечение больных с подозрением на коронавирус.

Также он сообщил, что обратился с просьбой "закрепить" за Херсоном медицинский вуз для усиления медицинскими кадрами.

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