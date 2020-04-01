Мир Премьер-министр получил максимально широкие полномочия на время режима ЧС

2020-04-01 08:39 138

Угорський парламент ухвалив закон, який дає правому прем’єр-міністру Віктору Орбану нові широкі повноваження під час надзвичайного стану, що його оголосили для боротьби з пандемією коронавірусу, повідомляє radiosvoboda.

Новий закон дає право урядові продовжувати надзвичайний стан без часових обмежень, а також надає можливість прем’єрові керувати країною за допомогою указів. Дотепер продовження надзвичайного стану, запровадженого 11 березня, мали затверджувати депутати парламенту.

Незважаючи на гостру критику законопроєкту з боку правозахисних груп, ЄС та ООН, його легко затвердили депутати з правлячої партії Фідес – партії Орбана, яка має дві третини мандатів в угорському парламенті.

Напередодні одразу чотири неурядові організації в Угорщині, включно з правозахисним Гельсінським комітетом, закликали уряд внести зміни в законопроєкт, включно з положенням, яке б передбачало завершення дії закону після якоїсь конкретної дати в разі якщо парламент не продовжує дію закону.

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