Мир Евросоюз ответил на указ Путина о земле в Крыму

2020-04-01 21:00 543
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Европейский союз не признаёт подписание Президентом России Владимиром Путиным указа о лишении украинских граждан возможности владения землей во временно оккупированном Крыму. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении представителя ЕС.

“Россия недавно указом президента добавила большую часть Крыма и Севастополя в список приграничных территорий Российской Федерации, в которых иностранцам запрещено владеть землей. Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является явным нарушением международного права. Поэтому Европейский Союз не признает этот указ, который является еще одной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России”, — говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули: Крым является частью Украины. Указ же в свою очередь также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку является еще одним шагом к введению российского гражданства на полуострове.

“Это также может привести к произвольному лишению имущества”, — отметили в ЕС.

“Европейский союз продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. Европейский союз неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ”, — говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, президент государства-оккупанта 20 марта этого года подписал Указ № 201, которым в перечень территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки, незаконно включены отдельные районы временно оккупированной территории полуострова Крым.

Украина в свою очередь призвала ужесточить санкции против РФ после указа Путина о земле в оккупированном Крыму.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Евросоюз выделил Украине миллиарды на борьбу с коронавирусом: на что направят деньги

2020-03-30 19:30 3468

видео Известный врач указала на серьезную проблему с лечением от коронавируса в Украине

2020-03-29 11:30 2028

фото Вместо медиков и врачей-вирусологов в Италию зашел гумконвой Путина с военными

2020-03-26 17:00 1638

Пандемия коронавируса: в оккупированном Крыму сообщили о 6 новых случаях COVID-19

2020-03-24 19:30 1134

Еще новости в разделе "Мир"

Евросоюз ответил на указ Путина о земле в Крыму

2020-04-01 21:00 543

Впервые за нарушение правил карантина гражданина лишили паспорта

2020-04-01 09:14 435

Премьер-министр получил максимально широкие полномочия на время режима ЧС

2020-04-01 08:39 348

У близкой к премьеру ТОП-чиновницы из Кабмина подтвердился диагноз Covid-19

2020-03-30 15:46 459
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Евросоюз ответил на указ Путина о земле в Крыму 2020-04-01 21:00 543
Впервые за нарушение правил карантина гражданина лишили паспорта 2020-04-01 09:14 435
Премьер-министр получил максимально широкие полномочия на время режима ЧС 2020-04-01 08:39 348
У близкой к премьеру ТОП-чиновницы из Кабмина подтвердился диагноз Covid-19 2020-03-30 15:46 459

Лента

22:00 Кличко жестко напомнил киевлянам о прическах на кладбище
21:30 В Испании новый максимум смертности от COVID-19
21:00 Евросоюз ответил на указ Путина о земле в Крыму
видео 20:39 Зеленский: Мы должны удержать заробитчан, вернувшихся из-за COVID-19
20:30 Кабмин усиливает карантин: список новых ограничений
20:00 Крым максимально изолируют - как добраться на полуостров во время карантина
19:43 Кабмин установил доплаты пенсионерам по 500 и 1000 грн: кто сколько получит
19:30 В Черновицкой области вводят особый режим въезда
19:00 Геращенко спрогнозировал пик эпидемии COVID-19 в Украине
18:45 Зеленский поручил отправить бригаду медиков в Италию