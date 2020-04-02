Мир Почему в Facebook и Instagram перестали загружаться страницы профилей

2020-04-02 10:41 219

Сбой в работе Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp был зарегистрирован по всему миру.

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, около 86% пользователей Facebook испытали проблемы с сайтом, 13% жалуются на проблемы с входом.

В Instagram же наблюдался сбой в загрузке страницы профилей у 73% опрошенных, 17% отметили проблему с входом, 9% - с веб-сайтом.

Пользователи WhatsApp также жаловались на трудности с подключением к серверу - 92%, с работой веб-сайта - 4% и авторизацией - 2%.

По данным портала, наибольшее количество сбоев до сих пор наблюдается на территории США, в Мексике и в странах Южной Америки. Пользователи стран европейского региона, в особенности Великобритания, Нидерланды и Германия, тоже сообщают о неполадках в работе сервисов. Все три сервиса принадлежат компании Facebook.

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