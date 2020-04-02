Мир Почему в Facebook и Instagram перестали загружаться страницы профилей

2020-04-02 10:41 219
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Сбой в работе Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp был зарегистрирован по всему миру.

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, около 86% пользователей Facebook испытали проблемы с сайтом, 13% жалуются на проблемы с входом.

В Instagram же наблюдался сбой в загрузке страницы профилей у 73% опрошенных, 17% отметили проблему с входом, 9% - с веб-сайтом.

Пользователи WhatsApp также жаловались на трудности с подключением к серверу - 92%, с работой веб-сайта - 4% и авторизацией - 2%.

По данным портала, наибольшее количество сбоев до сих пор наблюдается на территории США, в Мексике и в странах Южной Америки. Пользователи стран европейского региона, в особенности Великобритания, Нидерланды и Германия, тоже сообщают о неполадках в работе сервисов. Все три сервиса принадлежат компании Facebook.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Facebook и Twitter срочно удаляют сотни личных аккаунтов - что происходит

2020-03-13 17:29 1533

Австралия подала в суд на Facebook из-за вмешательства в частную жизнь

2020-03-11 09:11 1161

В мессенджере WhatsApp обнаружен вирус, который крадет личные данные

2020-01-09 11:43 2304

Утечка в Facebook: данные 267 млн пользователей случайно оказались в свободном доступе

2020-01-01 13:15 1680

Еще новости в разделе "Мир"

Почему в Facebook и Instagram перестали загружаться страницы профилей

2020-04-02 10:41 219

Евросоюз ответил на указ Путина о земле в Крыму

2020-04-01 21:00 891

Впервые за нарушение правил карантина гражданина лишили паспорта

2020-04-01 09:14 516

Премьер-министр получил максимально широкие полномочия на время режима ЧС

2020-04-01 08:39 399
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Почему в Facebook и Instagram перестали загружаться страницы профилей 2020-04-02 10:41 219
Евросоюз ответил на указ Путина о земле в Крыму 2020-04-01 21:00 891
Впервые за нарушение правил карантина гражданина лишили паспорта 2020-04-01 09:14 516
Премьер-министр получил максимально широкие полномочия на время режима ЧС 2020-04-01 08:39 399

Лента

13:41 Стала известна реальная стоимость лечения каждого зараженного Covid-19 в Украине
13:15 Доллар и евро дешевеют - что сейчас происходит с валютой и гривной
12:52 В РФ окончательно пустили ситуацию с короновирусом на самотек
12:42 Covid-19 пришел в ВСУ: есть первый зараженный, более сотни изолированы
12:16 Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет, много детей и докторов
11:40 Затяжной экономический кризис и карантин до лета - чего боятся украинцы
11:15 НАБУ начало закрывать уголовные дела против Петра Порошенко
10:41 Почему в Facebook и Instagram перестали загружаться страницы профилей
10:12 Минздрав готовится к худшему, в больницах поставили почти 70 тыс коек для зараженных
09:38 Сканеры, приложения-шпионы и тотальный контроль - как меняет мир коронавирус