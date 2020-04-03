Украина Перерасчет пенсий в Украине: кому и сколько заплатят

2020-04-04 00:30 150
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Пенсионный фонд пересчитал пенсии работающим пенсионерам.

Об это говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

"Во исполнение норм части четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с 1 апреля 2020 органами Пенсионного фонда Украины проведены автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсий продолжали работать", - сообщают в ведомстве.

При этом, перерасчет пенсий проведен без обращений пенсионеров с учетом страхового стажа, приобретенного по февраль 2020 года.

При проведении перерасчета избран более выгодный для пенсионера вариант:с учетом только страхового стажа; с учетом страхового стажа и заработной платы.

В результате перерасчета размер пенсии увеличен 357,1 тысячи человек. Средний размер повышения - 170, 8 гривен.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Минздрав озвучил дату пика коронавируса в Украине

2020-04-04 00:06 228

Число инфицированных в Украине достигло 1072

2020-04-03 22:11 423

В Украине готовят тотальный карантин - в МОЗ признали, что нас ждут тяжелые времена

2020-04-03 20:01 4266

В Украине будут платить помощь потерявшим работу из-за карантина: что нужно знать

2020-04-02 22:07 786

Еще новости в разделе "Украина"

Перерасчет пенсий в Украине: кому и сколько заплатят

2020-04-04 00:30 150

Украинские школы будут зачислять детей в первый класс в режиме онлайн

2020-04-03 21:36 201

В Киеве из обсервации сбежали более 50 потенциально зараженных COVID-19

2020-04-01 14:12 465

У Зеленского пояснили, почему не вводят Чрезвычайное положение

2020-04-01 13:11 819
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Перерасчет пенсий в Украине: кому и сколько заплатят 2020-04-04 00:30 150
Украинские школы будут зачислять детей в первый класс в режиме онлайн 2020-04-03 21:36 201
В Киеве из обсервации сбежали более 50 потенциально зараженных COVID-19 2020-04-01 14:12 465
У Зеленского пояснили, почему не вводят Чрезвычайное положение 2020-04-01 13:11 819

Лента

01:30 Кабмин разрешил ограничивать перемещение между областями в случае роста заболеваемости COVID-19
01:00 Кабмин запретил выходить из дома людям старше 60 лет
00:45 В Украине магазины, банки и аптеки обязали бесплатно выдавать людям маски
00:30 Перерасчет пенсий в Украине: кому и сколько заплатят
00:15 В МВФ бьют тревогу - мировая экономика остановилась
00:09 В Украине назревает собственный Ухань, раскрыт новый эпицентр заразы: какие регионы в зоне риска
00:07 Коронавирус закрыл украинцев дома - полный список запретов на карантине
00:06 Минздрав озвучил дату пика коронавируса в Украине
00:05 Шмыгаль обнародовал план своей деятельности
00:02 Новые правила карантина, штрафовать будут даже в лифте: «До 34 тыс. гривен»