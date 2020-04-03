Украина Перерасчет пенсий в Украине: кому и сколько заплатят

2020-04-04 00:30 150

Пенсионный фонд пересчитал пенсии работающим пенсионерам.

Об это говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

"Во исполнение норм части четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с 1 апреля 2020 органами Пенсионного фонда Украины проведены автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсий продолжали работать", - сообщают в ведомстве.

При этом, перерасчет пенсий проведен без обращений пенсионеров с учетом страхового стажа, приобретенного по февраль 2020 года.

При проведении перерасчета избран более выгодный для пенсионера вариант:с учетом только страхового стажа; с учетом страхового стажа и заработной платы.

В результате перерасчета размер пенсии увеличен 357,1 тысячи человек. Средний размер повышения - 170, 8 гривен.

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