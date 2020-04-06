Мир Перемещение граждан во время карантина будут отслеживать через мобильные

2020-04-07 13:44 51

В рамках борьбы с коронавирусом правительство Австрии начнет отслеживать перемещение граждан по геолокации в смартфонах. Об этом заявил журналистам канцлер страны Себастьян Курц, сообщает Deutsche welle.

"Вместе с отслеживанием местоположения мобильных телефонов необходимо быстрое тестирование на коронавирус и изоляция тех, кто контактировал с инфицированными", - объяснил Курц.

По словам канцлера, такого рода меры необходимы в связи с планами ослабить действующий в стране запрет на выход из дома.

Кроме того, существует необходимость защитить граждан, которые находятся в группе риска, а также контролировать соблюдение дистанции между людьми.

Правительство рассматривает возможность выдачи брелков с геолокацией австрийцам, у которых нет смартфонов.

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