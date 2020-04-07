Украина 8 апреля Минздрав планирует запретить работу всех рынков в Украине

2020-04-07 12:41 153
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Минздрав может в среду, 8 апреля, запретить работу всех рынков в Украине без исключений, если будут наблюдаться систематические нарушения карантина, заявил замминистра и главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ТВ.

По его словам, в ближайшие дни правоохранители будут реагировать на нарушения и закрывать рынки, которые не соблюдают правил карантина.

"На позапрошлой неделе я издал постановление, которое четко регламентирует, когда органы местного самоуправления могут разрешить открываться рынкам.

Сейчас мы вместе с Национальной полицией анализируем, что происходят системные нарушения... Если не будет эффекта в течение двух дней - в среду мы отменим это постановление и рынки закроют", - заявил Ляшко.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай первым самое важное о коронавирусе

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Как и во сколько обновляются данные о ситуации с COVID-19 в Украине

2020-04-07 10:38 270

Коронавирус закрыл украинцев дома - полный список запретов на карантине

2020-04-04 14:30 3855

Кабмин запретил выходить из дома людям старше 60 лет

2020-04-04 11:05 1455

Скоро пик пандемии коронавируса - МОЗ готовит беспрецедентно жесткие меры

2020-04-03 22:12 1695

Еще новости в разделе "Украина"

8 апреля Минздрав планирует запретить работу всех рынков в Украине

2020-04-07 12:41 153

Пожар в Чернобыльской зоне - какой радиационный фон в Киеве и области

2020-04-07 12:15 171

Еще десять тысяч украинцев обязали отправиться на обсервацию

2020-04-06 14:45 306

фото В Чернобыльской зоне горит лес - Киев задыхается от ядовитого смога

2020-04-06 10:38 453
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

8 апреля Минздрав планирует запретить работу всех рынков в Украине 2020-04-07 12:41 153
Пожар в Чернобыльской зоне - какой радиационный фон в Киеве и области 2020-04-07 12:15 171
Еще десять тысяч украинцев обязали отправиться на обсервацию 2020-04-06 14:45 306
фото В Чернобыльской зоне горит лес - Киев задыхается от ядовитого смога 2020-04-06 10:38 453

Лента

13:44 Перемещение граждан во время карантина будут отслеживать через мобильные
13:16 Школа выживания: Что нужно срочно сделать в случае подозрения на коронавирус
12:41 8 апреля Минздрав планирует запретить работу всех рынков в Украине
12:15 Пожар в Чернобыльской зоне - какой радиационный фон в Киеве и области
11:42 Тестировать на COVID-19 будут в два этапа - результат будут давать через 30 минут
11:14 Нацбанк снова укрепил гривну - доллар возвращается к докарантинному курсу
10:38 Как и во сколько обновляются данные о ситуации с COVID-19 в Украине
10:12 Первую вакцину от COVID-19 испытали на животных - что показали тесты
09:43 За месяц карантина украинцы забрали из банков почти три миллиарда
видео 09:10 Больше десяти копов задерживали голого спортсмена в Гидропарке Киева