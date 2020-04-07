В Украине могут ударить морозы: синоптик сделала важное предупреждение

В среду, 8 апреля, в Украине ночью в некоторых областях прогнозируются низкие температуры, местами даже ниже нуля.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.
По ее словам, днем погода в Украине 8 апреля будет теплой и солнечной во всех областях.
"8 апреля столбики термометров поднимутся до +15 +22 градусов, самым теплым ожидается Запад, немного свежее будет в Крыму и Приазовье, +10 +14 градусов. Но вот ночь еще будет холодной, всего +1 +6 градусов, местами возможно и до 0 -2 градусов мороза", – пишет Диденко.
В Киеве в среду также будет тепло, однако также ожидается довольно сильный ветер.
9 апреля будет, по прогнозу синоптиков, также тепло, а 10 числа в Украину наконец придут дожди и небольшое похолодание.
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