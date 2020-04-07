Украина В квитанциях за март появился новый платеж

2020-04-07 19:45 255
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За март жителям Киева насчитают новый платеж - за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды.

Жителей Киева предупредили, что в счетах на оплату жилкомуслуг за март появился новый платеж - за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. Об этом говорится на сайте Киевтеплоэнерго.

Средний размер платежа составит 30 гривен за квартал. Он зависит от типа счетчика, плановых расходов на его обслуживание (осмотр, опломбирование, периодическая поверка, ремонт), количества квартир в доме.

"Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", была исключена из тарифа на отопление и горячую воду и будет указываться в счетах отдельно. Это нововведение внедрено во всех городах Украины законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" от 22.06.2017 № 2119-VIII. Закон исключает затраты на установку, поверку и ремонт домовых приборов учета с тарифа", - сообщили в Киевтеплоэнерго.

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Украина

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