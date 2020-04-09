Украина Онлайн-трансляция Пасхи: как в этом году освятить куличи и где помолиться

2020-04-09 08:39 297

МВД Украины совместно с религиозными конфессиями определило формат проведения Пасхальных праздников в условиях карантина.

Как сообщает пресс-служба МВД по итогам онлайн-встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций решено, что для проведения обряда освящения куличей и корзин на Пасху предусмотрены несколько возможностей.

В городах священнослужители могут освятить куличи непосредственно в пекарнях, на заводах и в магазинах. В сельской местности, верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник освятит их во время прохода по улицам.

Таким образом удастся минимизировать количество контактов между людьми. Кроме того, в храмах будут проводиться службы с участием не более десяти человек. Также предусмотрены трансляции для прихожан в онлайн-режиме.

В храмах может присутствовать ограниченное количество людей: священник, служка, дьяк и лица, которые технически обслуживают богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию.

Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.

При этом верующим не запрещено посещать храм в индивидуальном порядке, когда там не проводятся богослужения.

"В таком случае число лиц, которые одновременно находятся вместе не должно быть больше двух в больших храмах и одного в храмах меньшего размера, не учитывая священнослужителя. Все присутствующие обязаны носить маски, а снаружи не должно быть очередей", − указали в МВД.

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